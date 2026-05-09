Catania, ladri in fuga tentano di travolgere i Carabinieri: ferito un militare

Un carabiniere del nucleo Radiomobile della compagnia Gravina di Catania è stato ferito da un’auto, con a bordo tre ladri in fuga, che ha tentato di travolgerlo facendo retromarcia in una stradina stretta. Il militare dell’Arma è stato condotto in ospedale dove è stato medicato e dimesso. Nell’auto dei banditi, che sono fuggiti a piedi, gli investigatori hanno trovato la refurtiva di un furto messo a segno poco prima a San Pietro Clarenza. La pattuglia del Radiomobile di Gravina di Catania aveva intercettato l’auto con i ladri a bordo e l’ha inseguita. Giunti in una stradina stretta la vettura si è fermata e quando i militari sono scesi ha fatto retromarcia nel tentativo di travolgerli e un carabiniere è rimasto ferito. E’ in corso la ricerca dei tre ladri.