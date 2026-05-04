Catania, la città nera protagonista su Rai Storia: viaggio nel cuore della città etnea

Catania, una delle perle del Mediterraneo, la città nera costruita con la scura pietra lavica dell’Etna, è protagonista dell’ultimo appuntamento del programma televisivo “Storia delle nostre città”, trasmesso lunedì 4 maggio alle 22.10 su Rai Storia, canale 54 digitale terrestre. Fondata dai greci nel 729 a.C., Catania vanta una storia intensa e stratificata, unica nel suo genere. Il vulcano Etna, che veglia sul territorio da millenni, ha segnato profondamente l’identità urbana e culturale della città, rendendola un luogo affascinante e ricco di suggestioni.

Nel corso dei secoli, Catania è stata crocevia di numerose civiltà: greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi e spagnoli hanno lasciato un’eredità culturale straordinaria, ancora oggi visibile in ogni angolo del centro storico. L’impianto urbano attuale conserva prevalentemente un’impronta settecentesca, frutto della grande ricostruzione successiva al terremoto del 1693, pur mantenendo intatti monumenti simbolo che hanno scandito la storia della città, dalla Cattedrale di Sant’Agata al Castello Ursino, fino alla celebre Fontana dell’Elefante, emblema di Catania. Un racconto suggestivo e approfondito che accompagna il pubblico alla scoperta di una città dove storia, arte e natura convivono da oltre duemila anni.