Catania: incendio in un condominio, 5 persone in ospedale

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti in un edificio del rione Librino a seguito di un incendio divampato nel locale che ospita i contatori elettrici dello stabile. Le squadre dei pompieri giunte sul posto hanno proceduto all’evacuazione degli occupanti del palazzo, ricorrendo anche all’impiego di una scala aerea. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area interessata e spento le fiamme. Il rogo ha coinvolto soprattutto il vano scala, causando estesi annerimenti dovuti al fumo, danni agli impianti elettrici e la rottura di numerosi vetri delle finestre condominiali.

Cinque persone, a scopo precauzionale, sono state prese in carico dai medici del 118 intervenuto sul posto per una possibile inalazione di fumi. In seguito sono state trasferite nei pronto soccorso degli ospedali di Catania per ulteriori controlli. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel. Alla luce dei danni riportati dalle parti comuni dell’edificio, saranno necessari interventi tecnici urgenti per verificare, ripristinare e mettere in sicurezza gli impianti del palazzo.