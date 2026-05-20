Catania in semifinale, ma che fatica! Partita rocambolesca col Lecco: finisce 3-3, prosegue il cammino di Toscano ai playoff

All’andata 0-0, al ritorno 3-3. Due partite completamente opposte, ma ciò che conta, per il Catania, è il risultato finale. Gli etnei pareggiano per 3-3 una partita ricca di emozioni, contro il Lecco, e alla fine passano il turno, essendo testa di serie, accedendo alle final four dei playoff di Serie C. Gara ricca di colpi di scena e ribaltamenti di fronte, davanti a quasi 20 mila spettatori, con ben quattro gol solo nel primo tempo. Al vantaggio di casa immediato con Donnarumma segue la clamorosa rimonta ospite con Urso e Sipos nel cuore della prima frazione. A ridosso dell’intervallo, il 2-2 per via dell’autorete di Marrone. Pronti-via e ad inizio ripresa la squadra di Toscano torna avanti, con Ierardi. Squillo finale di Duca, all’82’, per il 3-3 finale. Ultimi minuti in sofferenza, ma alla fine i rossoblu possono esultare: sono in final four.

Risultati playoff Serie C

I risultati delle gare di ritorno del Secondo Turno Nazionale:

Ascoli -Potenza 1-0 (0-0)

-Potenza (0-0) Brescia -Casarano 0-0 (3-0)

-Casarano (3-0) Catania -Lecco 3-3 (0-0)

-Lecco (0-0) Ravenna- Salernitana 0-2 (0-2)

Final four playoff Serie C: il calendario

Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026

Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026

Andata finale: martedì 2 giugno 2026

Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026

Queste le semifinali: