Catania, contro l’Ascoli serve più di un miracolo. Ma Pelligra non molla: “io credo in voi”

Un messaggio diretto alla squadra e allo staff tecnico, alla vigilia della gara in programma domani. Il Presidente etneo Rosario Pelligra ha parlato al gruppo prima dell’inizio della seduta di rifinitura, richiamando tutti alla fiducia, all’orgoglio e alla responsabilità di rappresentare il Catania e la città. Va detto senza mezzi termini: la vittoria dell’Ascoli per 4-0 nell’andata delle semifinali playoff riduce le speranze, e anche di molto. Tradotto: serve più di un miracolo.

Il patron però ha comunque voluto lanciare un messaggio. “Siete stati scelti per rappresentare una città meravigliosa da un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete le qualità e il carattere che servono per affrontare una partita di questo tipo, io credo in voi e voi dovete credere nelle vostre capacità: siete nelle condizioni di fare ciò che ha fatto l’Ascoli domenica sera, non dovete più pensare a quella partita. Scendete in campo con fiducia e con orgoglio, date tutto ciò che avete e lottate su ogni pallone fino all’ultimo secondo: dovete farlo per i tifosi, per il Catania e per voi stessi, che siete professionisti e uomini di valore”.