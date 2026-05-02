Catania centro dell’atletica europea: 28 nazioni agli European Masters Athletics Championships Non Stadia Catania 2026

Agli European Masters Athletics Championships Non Stadia Catania 2026 non sono arrivati solo atleti, ma ben 28 nazioni da tutta Europa. Un vero mosaico sportivo che trasforma Catania in un punto d’incontro internazionale, dove lingue, culture ed esperienze diverse si uniscono sotto un’unica passione: l’atletica.

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Gran Bretagna

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Malta

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Svizzera

Slovacchia

Svezia

Ucraina

Città del Vaticano

Catania non ospita solo una competizione. Ospita l’Europa dell’atletica. La forza di un grande evento internazionale passa anche dalle sue radici sul territorio. Agli European Masters Athletics Championships di Catania 2026 è protagonista una rete concreta di collaborazione tra mondo sportivo e sistema scolastico, con il coinvolgimento attivo di studenti e docenti di:

Università di Catania – Facoltà di Scienze Motorie

Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin”

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. De Nicola”

Liceo Statale “Giuseppina Turrisi Colonna” (indirizzo linguistico e musicale)

Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Vaccarini” (indirizzo sportivo)

ARS Istruzione Misterbianco

Un lavoro condiviso che unisce formazione, sport, competenze linguistiche e organizzative, trasformando i giovani in parte integrante dell’evento europeo. Catania 2026 non sarà solo una competizione: sarà anche crescita, esperienza e collaborazione reale tra istituzioni e nuove generazioni.

La prima giornata

La prima prova, riservata alle categorie femminili, ha visto il trionfo di Rosetta La Delfa, atleta azzurra eletta da European Masters Athletics miglior marciatrice dell’anno per la stagione 2025. Tra gli uomini over 65 ha trionfato il polacco Leszek Behounek, mentre il gruppone delle categorie M35-M60 ha visto tagliare per primo il traguardo il francese Sebastien Bontemps.

Nel pomeriggio la prova di corsa su strada, vinta al maschile dallo spagnolo Alejo Ares Prada (30’56” il suo tempo) e dalla Romena Paula Claudia Todoran, che ha chiuso con 37’41”.

Nel pomeriggio le premiazioni nella splendida cornice del Centro Congressi “Le Ciminiere”, nel corso delle quali la Presidente di European Masters Athletics, Walentina Fedjuschina, ha rimarcato l’eccellenza della macchina organizzativa guidata da Giorgio e Gianfranco Belluomo, il supporto decisivo delle Istituzioni, la bellezza del contesto e le ottime prestazioni degli atleti.

La seconda giornata prevede le staffette di cross al Boschetto della Playa (circa 100 squadre al via) e il campionato di Nordic Walking competitivo, con 200 atleti provenienti da diversi Paesi, ma con una massiccia presenza francese (80 atleti).

Gran finale domenica con la mezza maratona, la 5 km open race e la 20 km di marcia; il primo via alle 8.30 in viale Kennedy. Nel pomeriggio, alle Ciminiere, premiazioni, cerimonia di chiusura e grande festa finale per tutti gli atleti.

Il campionato Non Stadia non è solo un evento tecnico-sportivo, ma una vera e propria cartolina promozionale per Catania, che ha offerto la sua storia come scenografia, e per tutta l’isola.

Il cosiddetto “silver tourism”, in questo caso sportivo, ha portato e porterà alberghi pieni, ristoranti affollati e una visibilità internazionale che durerà oltre la cerimonia di chiusura. La conferma che lo sport Master è un asset economico fondamentale.

Classifiche disponibili su www.endu.net.