Castrolibero, Francesco Serra nuovo sindaco: Nicoletta Perrotti battuta per soli 40 voti

Francesco Serra è il nuovo sindaco di Castrolibero, uno dei comuni più importanti dell’area urbana cosentina. Il verdetto delle urne arriva al termine di una competizione serratissima, decisa da appena 40 voti di differenza tra i primi due candidati. La sfida principale ha visto contrapposti Francesco Serra e Nicoletta Perrotti, sostenuta dall’ex sindaco Orlandino Greco. A prevalere è stato Serra, che ha ottenuto 2.491 voti, pari al 43,15%, superando Perrotti, ferma a 2.451 voti e al 42,46%. Un margine minimo, che conferma quanto la consultazione sia stata equilibrata e combattuta fino alla fine.

Francesco Serra nuovo sindaco di Castrolibero

La notizia più rilevante delle elezioni comunali a Castrolibero è l’elezione di Francesco Serra alla carica di sindaco. Il candidato ha conquistato la guida del Comune con una percentuale del 43,15%, imponendosi in una corsa a tre che ha tenuto alta l’attenzione fino alla conclusione dello scrutinio.

Il risultato consegna a Serra la responsabilità di amministrare un centro rilevante per l’intero comprensorio cosentino. Castrolibero, infatti, rappresenta uno dei comuni più significativi dell’area urbana di Cosenza, sia per peso demografico sia per collocazione territoriale. La vittoria, maturata con un distacco ridottissimo, assume quindi un valore politico importante e apre una nuova fase amministrativa per la città.

Nicoletta Perrotti sfiora la vittoria con il 42,46%

A un passo dal successo si ferma Nicoletta Perrotti, candidata sostenuta dall’ex sindaco Orlandino Greco. Perrotti ha raccolto 2.451 voti, pari al 42,46%, rimanendo dietro a Serra per soli 40 voti.

Il dato racconta una competizione profondamente equilibrata. La candidatura di Perrotti ha intercettato una quota molto ampia dell’elettorato, praticamente equivalente a quella del vincitore. La differenza tra il 43,15% di Serra e il 42,46% di Perrotti è inferiore a un punto percentuale, un elemento che restituisce l’immagine di una città divisa quasi a metà tra due proposte amministrative molto competitive.

Il ruolo politico dell’ex sindaco Orlandino Greco

Nel risultato di Nicoletta Perrotti pesa anche il sostegno dell’ex sindaco Orlandino Greco, indicato come uno degli elementi politici più significativi della competizione. La sua presenza nella partita elettorale ha contribuito a dare forza alla candidatura di Perrotti, che infatti si è fermata a pochissima distanza dalla vittoria.

Il risultato finale, però, ha premiato Francesco Serra, che è riuscito a superare la candidata sostenuta dall’ex primo cittadino nel confronto decisivo delle urne. Il dato dei 40 voti di scarto evidenzia quanto ogni singola preferenza abbia inciso sull’esito della consultazione.

Pasquale Villella terzo con il 14,39%

Più distaccato il terzo candidato, Pasquale Villella, che si è fermato al 14,39%, pari a 831 voti. Il suo risultato completa il quadro della competizione elettorale e mostra una distribuzione del consenso concentrata soprattutto sui primi due candidati.

La presenza di Villella ha comunque contribuito ad articolare l’offerta politica delle comunali di Castrolibero, offrendo agli elettori una terza possibilità di scelta. Tuttavia, la partita per la guida del Comune si è decisa quasi interamente nel testa a testa tra Francesco Serra e Nicoletta Perrotti.