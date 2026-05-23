Cassano Allo Ionio, effettuato il sopralluogo sulle strade del Giro Next Gen

Si è svolto nei giorni scorsi un importante sopralluogo lungo le strade provinciali del territorio di Cassano all’Ionio per verificare le condizioni della viabilità e del verde pubblico, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e agli interventi necessari in vista della tappa del Giro d’Italia Next Gen in programma il prossimo 16 giugno. Al sopralluogo hanno preso parte il consigliere provinciale di Cosenza e consigliere comunale di Cassano all’Ionio Luigi Garofalo, il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, l’ingegnere Gianluca Morrone, l’ingegnere Eugenio Filice, Dario Giannicola dell’associazione ASS.A.P.L.I., da anni impegnata con il progetto “Sulla strada con saggezza e in sicurezza”, oltre a cittadini e rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e del mondo della Chiesa.

Nel corso delle verifiche è stato effettuato un monitoraggio dell’asfalto, dei cigli stradali e delle condizioni generali delle arterie provinciali, molte delle quali presentano criticità dovute all’usura del manto stradale, alla presenza di buche e all’ammaloramento della carreggiata. Una situazione che rappresenta da tempo una priorità sia per l’Amministrazione provinciale sia per quella comunale, impegnate nel programmare interventi concreti di manutenzione e messa in sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata alle strade interessate dal percorso della tappa Sibari – Villa d’Agri del Giro d’Italia Next Gen, appuntamento storico che il prossimo 16 giugno porterà il territorio cassanese al centro del ciclismo internazionale Under 23. Il Giro Next Gen, considerato il più importante palcoscenico mondiale dedicato ai giovani talenti del ciclismo, vedrà la partecipazione di 165 atleti suddivisi in 33 squadre provenienti da tutto il mondo.

Il consigliere Garofalo ha espresso soddisfazione per l’attenzione riservata al territorio cassanese, ringraziando il presidente Biagio Faragalli e il dirigente Morrone per la disponibilità dimostrata.

“Già dalla prossima settimana – ha dichiarato Garofalo – partiranno interventi di bitumatura e taglio del verde sia lungo il percorso del Giro d’Italia Next Gen sia sulla Provinciale Sibari-Lauropoli. Ma gli interventi non si fermeranno qui: l’obiettivo condiviso con la Provincia è quello di estendere progressivamente i lavori anche alle altre strade provinciali che necessitano di manutenzione urgente e straordinaria. Sappiamo bene che in molte zone del territorio il manto stradale risulta fortemente deteriorato e caratterizzato dalla presenza di numerose buche, problematiche che cittadini e automobilisti segnalano da tempo e che intendiamo affrontare con serietà e continuità”.

Garofalo ha inoltre ricordato come il tema della viabilità sia stato al centro dell’incontro tenutosi nelle scorse settimane presso il Comune di Cassano all’Ionio tra il presidente Faragalli, il sindaco Gianpaolo Iacobini, la Giunta e i consiglieri comunali, nel corso del quale era stato confermato l’avvio di una serie di interventi sulle arterie provinciali.

Il sopralluogo ha rappresentato anche un importante momento di confronto con il territorio e con le realtà associative presenti, con l’obiettivo di costruire una rete di collaborazione utile a migliorare sicurezza, decoro e qualità della viabilità nell’intero comprensorio cassanese.