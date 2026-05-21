Casa Riformista, Davide Faraone a Reggio Calabria per incontrare candidati e simpatizzanti

L’onorevole Davide Faraone, parlamentare e vicepresidente nazionale di Italia Viva, sarà a Reggio Calabria per incontrare candidati e simpatizzanti della lista Casa Riformista. L’iniziativa è in programma oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 19, presso i locali della “Stella Marina”, in via Vecchia Pentimele, 1, a Reggio Calabria. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Sera, commissario provinciale di Italia Viva. Interverranno Gabriella Andriani, segretario provinciale del PRI, Giovanni Milana, segretario provinciale del PSI, e Giovanni Muraca, candidato presidente della 2ª Circoscrizione.

Le conclusioni saranno affidate a Davide Faraone. I lavori saranno coordinati e moderati da Mimmo Mallamaci. All’iniziativa parteciperà anche il candidato sindaco Domenico Battaglia. L’appuntamento rientra nelle attività promosse dalla lista Avanti Casa Riformista, che riunisce PSI, Italia Viva e Partito Repubblicano Italiano, a sostegno della candidatura di Mimmo Battaglia.