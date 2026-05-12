Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la Regione siciliana chiederà la proroga al Bambino Gesù

La Regione siciliana chiederà al Bambino Gesù di Roma la disponibilità alla proroga della convenzione con il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina in scadenza il 30 giugno, in attesa anche della decisione del ministero della Salute sul piano della rete ospedaliera siciliana inviato dal governo Schifani. E’ quanto emerso dalla seduta della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana che stamani ha sentito in audizione l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e tutti i protagonisti della vicenda che si trascina da tempo con il comitato dei familiari dei pazienti di Taormina in agitazione da giorni dopo l’annuncio del Bambino Gesù di non proseguire il rapporto.