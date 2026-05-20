Carceri calabresi fuori controllo: altre due violente aggressioni a Vibo Valentia e Catanzaro

“Le carceri calabresi si confermano una polveriera fuori controllo. Presso la casa circondariale di Vibo Valentia un appartenente al corpo di Polizia penitenziaria è stato violentemente percosso da un detenuto, riportando ferite alla testa che hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale. Quasi contemporaneamente, a Catanzaro, un detenuto straniero armato di forbici, in preda a una furia cieca, ha aggredito brutalmente sia gli agenti in servizio sia il personale medico che tentava faticosamente di contenerlo“. Lo dichiara il segretario generale aggiunto dell’Osapp, Pasquale Montesano.

“Da tempo – prosegue – l’Osapp denuncia lo stato di totale abbandono delle carceri calabresi, ma le nostre note ufficiali e proteste continuano a scontrarsi contro un muro di gomma fatto di incertezza decisionale e assenza di risposte concrete da parte della politica e dei vertici dell’amministrazione penitenziaria”.

“Il personale è esausto. Siamo costretti – dice Montesano – a sopportare livelli di stress psicofisico e rischio biologico non più tollerabili in un Paese civile. L’amministrazione penitenziaria viene percepita come drammaticamente accondiscendente verso le necessità e le pretese dei reclusi, ignorando sistematicamente il grido d’aiuto di chi indossa la divisa e rischia la vita ogni giorno in prima linea“. L’Osapp ribadisce quindi “la massima solidarietà e vicinanza ai poliziotti e al personale sanitario calabrese coinvolti in queste barbare aggressioni” sottolineando che “la dignità professionale e l’incolumità fisica delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria non sono merce di scambio. Servono interventi strutturali immediati, dotazioni idonee e tutele operative reali”.