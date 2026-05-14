Paura a Reggio Calabria: auto in fiamme sull’A2 tra Scilla e Bagnara

Una mattinata di estrema tensione sta interessando il tratto calabrese dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un pericoloso incidente stradale ha trasformato una normale giornata di transito in un’emergenza che sta mettendo a dura prova la viabilità. Un’auto in fiamme all’interno di una galleria sta sprigionando un denso fumo nero, rendendo l’aria irrespirabile e la visibilità pressoché nulla per tutti i conducenti che si trovavano a percorrere quel tratto in quel preciso istante. L’episodio si è verificato lungo la carreggiata nord, in un punto particolarmente delicato del tracciato che attraversa la provincia di Reggio Calabria, precisamente in un’area compresa tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Urgenza sulla A2: veicolo avvolto dal rogo in galleria

Le prime segnalazioni arrivate alla centrale operativa descrivono una situazione critica con fiamme alte che fuoriescono dal cofano del veicolo, il quale ha arrestato la sua corsa proprio nel cuore del tunnel. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma la rapidità con cui il fuoco ha avvolto il mezzo ha creato il panico tra gli automobilisti in transito. La combinazione tra lo spazio ristretto della galleria e l’intensità del rogo rappresenta una delle sfide più complesse per la sicurezza autostradale, poiché il calore estremo e il fumo tendono a ristagnare all’interno della struttura, ostacolando le normali manovre di deflusso e rendendo necessario il blocco immediato della circolazione.

La localizzazione esatta dell’incendio tra Scilla e Bagnara

Il tratto interessato dal sinistro è quello che precede l’uscita di Bagnara Calabra, venendo da Scilla, una zona caratterizzata da una successione di viadotti e trafori che rendono ogni imprevisto potenzialmente pericoloso per la stabilità del traffico. Sul posto è già intervenuta con tempestività la Polizia Stradale, impegnata nel coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione dei flussi veicolari per prevenire ulteriori tamponamenti a catena. Gli agenti stanno lavorando per delimitare l’area e garantire un perimetro di protezione intorno al veicolo, mentre si attende con estrema urgenza l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Solo il personale specializzato dei pompieri potrà procedere allo spegnimento del fuoco utilizzando attrezzature specifiche per i roghi in luoghi chiusi, cercando di limitare i danni strutturali alla galleria e permettendo, in un secondo momento, la rimozione della carcassa del mezzo incidentato.

Impatto sulla viabilità e aggiornamenti sulla sicurezza stradale

La situazione rimane in continua evoluzione e si prevedono forti disagi per chiunque debba spostarsi verso nord lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria nelle prossime ore. Le autorità consigliano caldamente di monitorare i canali ufficiali di informazione sulla viabilità, per evitare di rimanere bloccati nel congestionamento. Al momento non sono note le condizioni di salute degli occupanti del veicolo né le cause precise che hanno scatenato le fiamme alte, ma restiamo in attesa di ulteriori informazioni che verranno rilasciate non appena i soccorsi avranno completato le operazioni di prima emergenza e messo in sicurezza l’intero tratto autostradale coinvolto.