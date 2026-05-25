Caos in un comune calabrese, scheda elettorale sospetta: i tre candidati presentano esposto

Un episodio insolito ha caratterizzato le elezioni a Cirò Marina in provincia di Crotone, dove i tre candidati a sindaco, Giuseppe Dell’Aquila (lista Bene Comune), Maria Grazia Panebianco (Civica per Cirò Marina) e Nicodemo Parrilla (Radici e Futuro), hanno presentato un esposto alle forze dell’ordine dopo il ritrovamento di una scheda elettorale all’interno di una cabina. L’anomalia è stata notata quando un cittadino, recatosi al seggio numero 1 per esprimere il proprio voto, ha trovato una scheda chiusa sul pavimento della cabina.

L’intervento dei rappresentanti di lista

La scoperta è stata immediatamente segnalata da uno dei rappresentanti di lista di Dell’Aquila, che ha richiesto un controllo immediato per garantire la correttezza del processo elettorale in corso. Dell’Aquila ha poi dichiarato in una nota ufficiale: “dopo il rifiuto del presidente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, si è provveduto al riconteggio che ha riportato la mancanza di una scheda rispetto al numero totale delle stesse. Quindi il sospetto reale è che le schede mancanti in quella sezione inizialmente erano due”. L’episodio ha sollevato dubbi sulla gestione dei seggi e sulla sicurezza delle schede elettorali, portando i tre schieramenti a confidare nell’intervento delle autorità per chiarire rapidamente la vicenda.

Reazioni dei candidati

La situazione ha provocato reazioni nette tra i candidati. Dell’Aquila ha aggiunto: “è chiaro che le schede mancanti con molta probabilità servano a chi deve monitorare il voto, indicando una probabile regia ben ramificata e capillare dentro e fuori dai seggi. Siamo tutti stanchi dei giochi di potere che la fanno da padrona troppo spesso nei nostri territori”.

Anche Nicodemo Parrilla, attraverso i suoi canali social, ha confermato di essersi recato dai carabinieri “per formalizzare un’esposizione dei fatti”, mentre la stessa decisione è stata presa da Maria Grazia Panebianco, ribadendo la necessità di trasparenza e regolarità nel conteggio dei voti.

Implicazioni e contesto locale

Il caso di Cirò Marina evidenzia le tensioni che possono emergere nei piccoli comuni durante le elezioni locali, dove la gestione dei seggi e la sicurezza delle schede elettorali sono elementi fondamentali per garantire trasparenza e fiducia nel sistema democratico. L’episodio ha richiamato l’attenzione sulle procedure di controllo e sul ruolo cruciale delle forze dell’ordine nel monitorare eventuali irregolarità.

In attesa di chiarimenti, l’intervento tempestivo delle autorità rimane centrale per prevenire qualsiasi forma di manipolazione e assicurare che il voto dei cittadini sia rispettato integralmente. La vicenda sarà seguita con attenzione dagli elettori e dai media locali, in quanto tocca direttamente la legittimità del processo elettorale e la credibilità delle istituzioni nei comuni italiani.