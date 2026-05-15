Canolo, domani l’intitolazione del Giardino Comunale ai Maestri del Lavoro

Da sabato 16 maggio 2026 il Giardino comunale prospiciente Via Vittorio Emanuele II, a Canolo Nuovo, sarà ufficialmente intitolato ai “Maestri del Lavoro”. La cerimonia inaugurale si svolgerà alle ore 10.15 alla presenza del Sindaco di Canolo, Francesco Larosa, del Vice Presidente Nazionale per il Sud e le Isole, nonché Console Regionale e Metropolitano dei Maestri del Lavoro, Nicola Morabito, delle autorità civili, militari e religiose e dei Consoli provinciali dei Maestri del Lavoro della Calabria: Antonio Laratta (Crotone), Fiore Laugelli (Catanzaro), Renzo Perri (Cosenza) e Raffaele Di Bella (Vibo Valentia). Saranno presenti tra le autorità il Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi ed il Sindaco di Agnana Calabra, Giuseppe Nicola Cusato.

La proposta di intitolazione è stata accolta con sensibilità dall’Amministrazione Comunale di Canolo

La proposta di intitolazione, avanzata dal Consolato dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria e patrocinata dal Consolato Regionale Calabria, è stata accolta con sensibilità dall’Amministrazione Comunale di Canolo e portata a compimento grazie all’impegno del Sindaco Francesco Larosa. Con questa intitolazione si intendono valorizzare ed esaltare i principi di perizia, capacità innovativa, laboriosità, efficienza e integrità morale che contraddistinguono il Maestro del Lavoro. Valori riconosciuti dal Presidente della Repubblica ai lavoratori insigniti, il 1° maggio di ogni anno, della decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” e del titolo onorifico di Maestro del Lavoro. L’Amministrazione Comunale di Canolo ha voluto così rendere omaggio non soltanto ai valori rappresentati dai Maestri del Lavoro, ma anche ai concittadini che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento, motivo di orgoglio per l’intera comunità.

La targa commemorativa che sarà affissa nel Comune di Canolo rappresenterà un segno tangibile di memoria

La targa commemorativa che sarà affissa nel Comune di Canolo rappresenterà un segno tangibile di memoria e riconoscimento degli alti valori civili e professionali espressi dai Maestri del Lavoro all’interno della società. Prima della cerimonia di intitolazione il Vescovo di Locri – Gerace, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Oliva ed il Parroco della Chiesa di San Nicola di Bari, Rev. Don Francesco Rutigliano, celebreranno una Santa Messa in ricordo dei Caduti sul Lavoro. Alla manifestazione parteciperanno inoltre tutti i Maestri del Lavoro del comprensorio Jonico — Locri, Siderno, Roccella Ionica, Bovalino e Sant’Ilario dello Ionio — con la presenza del Maestro del Lavoro Antonio Mollica, che ha avuto un ruolo attivo nella promozione dell’iniziativa.