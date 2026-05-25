Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria, Ripepi: “state sicuri che non giocherà al Fantacalcio come Falcomatà” | INTERVISTA

Francesco Cannizzaro eletto nuovo sindaco di Reggio Calabria. Massimo Ripepi, ai microfoni di StrettoWeb, si dice convinto dell'operato del nuovo primo cittadino e rifila una stoccata alla vecchia amministrazione

Cannizzaro Ripepi
Foto di Sara Mancini

Un giorno di grande liberazione“. Sono queste le parole scelte da Massimo Ripepi per celebrare, ai microfoni di StrettoWeb, l’elezioni di Francesco Cannizzaro come nuovo sindaco di Reggio Calabria “È stata spazzata via la classe dirigente che ha distrutto la nostra città“, ha ribadito. Secondo Ripepi i cittadini hanno capito che “un grande deputato, che aveva fatto più di tutti i deputati di Reggio Calabria, di destra e sinistra, nella storia, ha fatto uno sforzo d’amore nello scendere a fare un incarico rischioso e meno remunerato rispetto all’Olimpo del Parlamento“.

Ripepi rimarca: “sarà difficile risanare la città, ma vi posso assicurare una cosa su Francesco Cannizzaro: altri deputati e senatori che hanno un curriculum migliore del suo e non hanno portato niente a Reggio Calabria, il suo curriculum ha 5 pagine di cose che ha portato a Reggio attraverso governo e Regione. Immaginate cosa può fare da sindaco! Lavorerà più di 20 ore al giorno. Non andrà in palestra o giocherà al Fantacalcio, o bivaccherà a Piazza Italia dove abbiamo visto bivaccare molti assessori, anche Falcomatà nella prima parte, poi lo hanno scoperto e lo facevano dentro le stanze“.

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