Cannizzaro nuovo Sindaco, il PD metropolitano prende atto della sconfitta: “apriremo una riflessione profonda”

Il Partito democratico della città metropolitana di Reggio Calabria prende atto del risultato delle elezioni comunali e riconosce la scelta degli elettori, che hanno premiato Francesco Cannizzaro e il centrodestra. In una nota, il Pd annuncia una riflessione politica sul voto e ribadisce l’impegno a ricostruire un’alternativa credibile alla destra. “Le urne delle elezioni comunali di Reggio Calabria dicono che i votanti hanno scelto a maggioranza il candidato sindaco Cannizzaro e il centrodestra, anche sull’onda lunga di quanto avvenuto alle ultime regionali che hanno interrotto la legislatura per le dimissioni di Occhiuto. La proposta politica del centrosinistra non ha fatto breccia tra gli elettori che hanno bocciato anche la continuità amministrativa”.

“Sul responso elettorale – prosegue la nota – apriremo una doverosa riflessione politica. Rivolgiamo un ringraziamento sincero al nostro candidato sindaco Mimmo Battaglia, ai candidati del Partito democratico, ai volontari, ai militanti e a quanti hanno dato il proprio contributo generoso e costante in questa competizione molto difficile”. Il Pd rivolge poi gli auguri istituzionali al nuovo sindaco e al nuovo Consiglio comunale, indicando la linea dell’opposizione per la nuova fase amministrativa. “Auguriamo buon lavoro al nuovo sindaco e al nuovo Consiglio comunale. Nel rispetto del mandato assegnato dagli elettori, ci impegneremo per ricostruire un’alternativa credibile alla destra e condurremo – conclude la nota del Pd metropolitano – un’opposizione rigorosa, nell’interesse esclusivo della città di Reggio Calabria”.