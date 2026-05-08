Cannizzaro lancia i lavori del restyling del porto di Reggio Calabria: “sarà gioiello del Mediterraneo” | VIDEO

Dopo l’aeroporto, tocca al porto. La mobilità di Reggio Calabria è pronta a cambiare look e ad adattarsi a standard di modernità conformi alle ambizioni di una città che non vuole essere spettatrice e pecora nera, ma giocare un ruolo di primo piano nel Mediterraneo. Grazie ai fondi ottenuti con l’emendamento Cannizzaro, l’Autorità Portuale dello Stretto ha annunciato le novità relative ai lavori del porto di Reggio Calabria che inizieranno a giugno.

Non solo un restyling dello scalo, ma anche una serie di implementazioni tecnologiche che faranno fare al porto di Reggio Calabria un salto nel futuro. In un video social, Cannizzaro ha dichiarato: “l’Autorità Portuale dello Stretto, proprio ieri, ha firmato con la ditta aggiudicatrice la messa a terra dei primi 2 milioni di euro dei 15, destinati attraverso un mio emendamento, al porto di Reggio Calabria. I lavori partiranno esattamente tra 40 giorni e saranno propedeutici alla messa a terra di tutti gli altri fondi che restituiranno alla città, così come per l’aeroporto, un gioiello, un hub nel cuore del Mediterraneo, un attrattore turistico e commerciale che è fondamentale per la mobilità dello Stretto“.