Cannizzaro annuncia il primo congresso regionale di Forza Italia: tanti ministri, deputati e senatori in arrivo da Roma | DETTAGLI

“Non prendete impegni per domenica 17 maggio. Celebreremo il PRIMO Congresso regionale di Forza Italia, un grande momento di partecipazione ed entusiasmo, una vera e propria festa per tutta la Calabria!”. Con queste parole tramite un post su instagram, il candidato sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, annuncia un grande evento in programma domenica 17 maggio presso il palasport di Lamezia Terme.
“Si tratta di un evento straordinario, una vera e propria festa per la Calabria, per il mondo di Forza Italia, per i tanti sindaci, amministratori, militanti, simpatizzanti, insieme ad Antonio Tajani, Roberto Occhiuto, a tanti ministri, sottosegretari, deputati, senatori, ma soprattutto con il popolo calabrese, per celebrare, per la prima volta nella storia del partito, il primo congresso regionale di Forza Italia”, conclude Cannizzaro.