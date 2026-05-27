Cannizzaro a Rai Radio 1: “alleanza del Centrodestra con Azione può trasformare Reggio Calabria in un laboratorio politico nazionale”

“Il premier Meloni non l’ho ancora sentito. So che mi sta cercando per formulare gli auguri e sono convinto che la sentirò nelle prossime ore. Tajani? E’ chiaro che l’ho sentito, mi ha chiamato più volte, l’ho sentito anche stamani. Antonio è il nostro segretario nazionale, ci mancherebbe altro“. A dirlo, punzecchiato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli a un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il sindaco eletto di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. “Forse Meloni non l’ha chiamata perché aveva letto quel pezzo di Minzolini in cui lei disse Giorgia sta sbagliando” gli hanno chiesto. “No, non ho fatto la smentita, ho semplicemente detto c’è un grande caos e mi sono convinto di andare a Reggio vorrei fare il sindaco della mia città che amo profondamente“. Cannizzaro ha anche riferito di non avere sentito Carlo Calenda – Azione ha sostenuto la sua candidatura insieme al centrodestra – “però ho sentito Rosato, tutti i dirigenti di Azione ed erano molto contenti del risultato generale. Quando mi sono candidato ho detto: lavorerò affinché la mia coalizione possa presentarsi la più ampia possibile al cospetto degli elettori e così è stato perché ci sono stati tanti contenitori civici e anche Azione. E credo possa rappresentare anche un momento di laboratorio politico nazionale“.