Cannizzaro a La7: il neo Sindaco di Reggio Calabria torna su quel congiuntivo. E sulla futura leadership di Forza Italia… | VIDEO

Francesco Cannizzaro è il protagonista, in questi giorni, delle tv nazionali. Dopo la presenza di Mediaset e Rai, con l’intervista a Rete 4 e il servizio di Porta a Porta, il neo Sindaco di Reggio Calabria continua ad essere interpellato per le sue sensazioni dopo il plebiscito ottenuto alle elezioni. Questa mattina è stato intervistato da La7, per il noto programma “Omnibus”, tornando ancora una volta sul congiuntivo sbagliato durante il comizio di apertura. L’Onorevole ha spiegato, come già fatto in più occasioni, che la “a” finale di “abbia” sia “volata” perché la bocca si era asciugata, dopo un discorso a braccio di 50 minuti davanti a oltre 4 mila persone.

Cannizzaro è stato interpellato anche su un’altra domanda: dopo il doppio successo di Forza Italia tra Regionali e Comunali, in meno di un anno, “Occhiuto può fare le scarpe a Tajani?”. Nel video qui di seguito, la risposta del nuovo Sindaco reggino.