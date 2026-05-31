Campo Calabro celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con il progetto “I volti della Repubblica”

Il Comune di Campo Calabro, come comunica una nota stampa dell’ANCI, è uno dei due comuni calabresi – insieme a Torano Castello (CS) – a partecipare al progetto “I volti della Repubblica”, promosso dalla Presidenza della Repubblica e dall’ANCI, trasformando l’anniversario in un grande laboratorio diffuso di memoria civica. Cento comuni italiani saranno i testimoni civici della festa degli 80 anni della Repubblica Italiana.

Tutto è pronto per la festa popolare che si terrà la sera del 2 giugno in Piazza Martiri di Nassiryia. A partire dalle 18:30, il programma prevede la cerimonia istituzionale, un maxi-schermo per seguire l’evento che animerà la Piazza del Quirinale dalle 21, la consegna di una copia della Costituzione ai giovani che compiono 18 anni nel 2026 e un ricordo ai “coetanei della Repubblica”, cioè ai campesi nati nel 1946.

La serata sarà animata da monologhi, riflessioni sul primo voto delle donne e sui diritti fondamentali, esecuzioni dal vivo di balli, canzoni e musiche che ripercorrono gli ultimi 80 anni, oltre a proiezioni di filmati e foto d’epoca, frutto di ricerche tra storici locali, l’archivio storico del Comune, associazioni e cittadini. Il collegamento alle 21 con la Piazza del Quirinale culminerà in due testimonianze dal vivo del 2 giugno 1946 a Campo Calabro e in una cena comunitaria predisposta ed offerta dal Comune in collaborazione con associazioni, gruppi di volontariato e aziende del territorio.

“Un lungo ed entusiasmante lavoro comune, sviluppatosi nel tempo assieme alla Consulta Comunale delle Associazioni, i gruppi ed i comitati formali ed informali e le associazioni del territorio – sottolinea il Vice Sindaco Giuseppe Barresi – ci ha portati a condividere assieme ai cittadini un momento di ricordo e di memoria civile. E’ il segno di una comunità forte, coesa, che cresce nella coscienza civile e nella consapevolezza del ruolo di ciascuno nella costruzione di un futuro condiviso”. Le celebrazioni saranno aperte dal Sindaco Sandro Repaci assieme all’orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale Campo Calabro-Scilla-San Roberto.