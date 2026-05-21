Campionati Italiani Paralimpici Tennistavolo: un giovane calabrese è Campione d’Italia | NOME

Al Pala BCC Romagnolo di Cesena, dove sono in corso i prestigiosi Campionati Italiani Paralimpici e Parkinson, arriva uno splendido risultato per i colori calabresi: Graziano Chimenti, atleta della società Tennistavolo Nuova Luzzi, si laurea Campione d’Italia Maschile Giovanile classe 6-10. Un successo straordinario conquistato con talento, determinazione e grande spirito sportivo, che premia il duro lavoro dell’atleta e dell’intera società guidata dal presidente e coach Mario Federico.

Graziano ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore, regalando una grandissima soddisfazione alla Calabria sportiva e al movimento paralimpico nazionale. Un titolo prestigioso che rappresenta il coronamento di sacrifici, impegno quotidiano e passione autentica per questo sport.

Complimenti vivissimi a Graziano Chimenti per questo magnifico traguardo e un applauso speciale anche al presidente e tecnico Mario Federico, punto di riferimento fondamentale nella crescita sportiva e umana dell’atleta. Un orgoglio immenso per la società Nuova Luzzi e per tutto il territorio calabrese.