Camion in fiamme sulla Statale dei due Mari, traffico bloccato tra Lamezia e Catanzaro

Sulla strada statale 280 “Dei Due Mari” un mezzo pesante ha preso fuoco al km 2,700, a Lamezia Terme (CZ), in direzione Catanzaro. Nel corso dell’intervento la statale è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla viabilità locale. La carreggiata in direzione Lamezia Terme è stata riaperta e il traffico transita sulla corsia di marcia. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Catanzaro per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate dalle ore 18.00 circa sulla SS280, in direzione Lamezia Terme–Catanzaro, a seguito di un incendio che ha interessato un autoarticolato dotato di cella frigorifera. Sul posto è intervenuta le squadre della sede centrale è distaccamento di Lamezia Terme con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

A causa dell’evento, la SS280 è stata inizialmente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza. Alle ore 19.10 circa è stata ripristinata la circolazione sulla carreggiata in direzione Catanzaro–Lamezia Terme. Permane temporaneamente chiusa la corsia interessata dal sinistro sino al completo spegnimento degli ultimi focolai ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Sul posto presenti la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza, personale tecnico ANAS e soccorritori del Suem 118. Uno dei conducenti del mezzo, presumibilmente a causa dello stato di agitazione conseguente all’evento, accusava un lieve malore. Lo stesso veniva prontamente assistito dal personale sanitario presente sul posto; le sue condizioni non destano preoccupazione.