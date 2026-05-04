Calcio a 5, pirotecnico 5-5 della Futura contro la meta Catania

L’ottavo di finale nazionale tra Cadi Antincendi Futura e Meta Catania non ha deluso le aspettative. Un cinque a cinque pirotecnico tra le due regine di Calabria e Sicilia che, ancora una volta, come accade ormai, anno dopo anno si sono scontrate per provarci in uno spareggio tutto da vivere. La disputa si risolverà domenica 10 maggio alle ore 16 al Palacatania per il return match. Parte a mille la formazione giallo-blu che firma un quattro a zero d’antologia sulle ali del trionfo regionale del mattino ottenuto con l’Under 17. Palattinà rumoroso e soldout aspettando la super sfida di semifinale per la Serie A della prima squadra che, sabato nove maggio alle ore 16 affronterà la New Taranto.

Nel secondo tempo, la Cadi vola sul 5-0. La gara sembra chiusa.

A quel punto, due espulsioni per doppia ammonizione di Vitinho e di Torrini indeboliscono la tenuta dei locali. La Meta Catania ne approfitta e firma la rimonta fino al cinque a cinque. Sul 5-2 la Cadi sarà anche sfortunata fallendo un calcio di rigore. La Cadi potrebbe vincerla ma fallirà da due passi il gol della vittoria. Monumentale prestazione di Andrea Cambareri. Il gruppo giallo-blu ha raccolto meno di quanto speso ma, proverà l’impresa domenica prossima al Palacatania