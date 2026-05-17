Calcio a 5, male la Futura in semifinale: il Giovinazzo vince 5-1. Al ritorno servirà l’impresa

Una prestazione assolutamente sottotono condanna la Cadi Antincendi Futura contro un Giovinazzo in grande spolvero, capace di sbagliare pochissimo e infliggere una pesante sconfitta per 5-1. Dopo una cavalcata di risultati positivi, la battuta d’arresto, seppur bruciante, era forse inevitabile. Ora, nella sfida di ritorno, servirà una grande impresa per recuperare ben quattro gol, con orgoglio, carattere e tanti gol.

I quintetti:

Cadi Antincendi Futura: Falcone, Honorio, Scopelliti e Minnella con Parisi tra i pali.

Falcone, Honorio, Scopelliti e Minnella con Parisi tra i pali. Giovinazzo: Di Capua in porta con Divanei, Marolla, Fanfulla e Di Fonzo.

Falcone subito pericoloso, così come Di Fonzo per i locali. Parisi risponde pronto su Tanke. Dopo una lunga fase di studio, ci provano anche Cutrignelli e Tanke. Il gol che sblocca il risultato arriva all’undicesimo minuto con un tiro da campo a campo di Piscitelli, approfittando di un’uscita incerta di Parisi. La reazione giallo-blu arriva con un gran destro di Pedro Mendes, di poco fuori, e un filtrante pericoloso di Pizetta vicino al palo.

Parisi compie un intervento formidabile su Tanke, replicato da Di Capua su Cividini. Di Fonzo va vicinissimo al secondo gol, ma il tap-in viene annullato dalla difesa della Cadi. Il secondo gol del Giovinazzo è nell’aria e viene realizzato ancora da Piscitelli. Di Fonzo sfiora il tris per i locali.

Nel secondo tempo, Benedetto resta pericolosissimo. Cividini prova a scuotere i suoi con un tiro a giro, fuori di poco, mentre Parisi è bravo in uscita su Tanke. Ancora una volta, Di Benedetto mette in difficoltà la difesa giallo-blu. Il terzo gol arriva su contropiede orchestrato da Divanei per Di Fonzo all’ottavo minuto. Minnella viene fermato davanti alla porta da Di Capua. Divanei completa il pomeriggio perfetto con un gol in contropiede.

La bruttissima serata della Cadi Antincendi Futura si chiude con l’espulsione di Kadu, che salterà la prossima semifinale. La goleada del Giovinazzo prosegue con il gol di Di Benedetto e un’occasione sfiorata da Di Fonzo per il sesto gol. A 2’20” dalla fine, un piccolo raggio di luce per i giallo-blu arriva con il gol di Pizetta sotto porta su deviazione.