Calcio a 5, in finale passa la Lazio: la Futura Under 17 lotterà per il bronzo italiano

Essere già tra le prime quattro d’Italia rappresenta un grandissimo orgoglio per i giovani giallo-blu della Futura Under 17. Nelle Finali Scudetto, la Lazio, preparatissima, abile sia nel palleggio che nelle verticalizzazioni, ha fatto la differenza, conquistando con merito l’accesso alla finalissima. La partita si è aperta con un tre a zero nel primo tempo. La Cadi ha provato a reagire colpendo nella stessa azione pali e traverse, mentre Aiello ha sfoderato una bordata che però non ha cambiato l’esito. Nel secondo tempo, Onorati e compagni hanno continuato a lottare senza mollare, ma la doppietta di Turiano non è bastata. Il match si è chiuso sul 9-2, con il powerplay avversario che non è stato amico dei giallo-blu.

I giovani giallo-blu torneranno quindi in campo domani mattina alle ore 10 sempre al Pala Chiarelli-Donati di Guastalla per giocarsi il bronzo italiano. Alle ore 17, si giocherà l’altra semifinale tra Cdm Genova e Olimpia Reghium di Reggio Emilia, che definirà la nuova avversaria dei giallo-blu nella sfida per il terzo posto.