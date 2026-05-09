Calcio a 5, Futura nella storia: è in finale a caccia di un posto per la Serie A

Eroici. Determinati e con un cuore enorme. La Cadi Antincendi Futura raggiunge il suo miglior piazzamento di sempre e sogna la serie A. Conquistato l’accesso alla finale del campionato, da giocarsi, con seconda sfida in casa, contro Giovinazzo (chi vincerà affronterà la vincente del raggruppamento parallelo).

Gara intensa e dirompente, vinta con il cuore dai ragazzi del Presidente Nino Mallamaci Una stagione memorabile ma ancora tutta da scrivere.

Primo tempo furoreggiante. Palattinà pienissimo. Posta in palio elevata. Ad inizio gara premiazione per l’Under 17 della Cadi Antincendi Futura campionessa di Calabria. Dopo una breve fase di studio, Parisi ci prova da lontano ed è pronto tra i pali..

Segovia ci prova per Taranto.

Due minuti di totale dominio Futura provocano 7 palle gol, di cui un palo ed una traversa di Pizetta ed un palo di Minnella successivamente. Nel momento più alto dei locali, la sblocca Taranto con uno schema su calcio d’angolo ed un gol d Espindola. Un minuto dopo, Scopelliti la insacca, sempre su calcio d’angolo con un gol tanto spettacolare quanto importante. Gara fisica e maschia con 5 falli per parte. Giannace è sempre pericoloso, la Cadi idem.

Secondo tempo bellissimo e super equilibrato.Zatzuga da un lato, Kadu e Minnella dall’altro ci provano, Idem Mario Quinto per i rosso-bu. Il gol? La sbloca la Cadi Antincendi Futura con un tiro pazzesco di Paolo Parisi a 4.29 dalla fine. Sembra finita ma Taranro, con orgoglio, la riapre. Prima Paolo Parisi continua a fare miracoli in porta. New Taranto rischia un clamoroso autogol. Pizetta non riesce a sospingere la palla in rete da due passi. A 1.52 Giannace, autore del gol anche all’andata, firma il 2-2.

Si volge così al doppio tempo supplementare. Tanta stanchezza. Un’amnesia può costare cara alla Cadi. Pizetta e soci reagiscono. Nel secondo tempo, i locali potrebbero anche vincerla con la punizione di Pizetta. Indelebili gli interventi difensivi di Pizetta, Scopelliti, Falcone che bloccano l’avversario. Termina in pareggio: la Cadi fa festa migliorando il risultato finale della passata stagione, accedendo alla finale per giocarsi la Serie A dove affronterà il Giovinazzo.