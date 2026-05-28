Calanna, stabilizzati 5 tirocinanti di inclusione sociale: risultato importante dopo una lunga fase di precariato

Si è concluso oggi con la firma dei contratti di assunzione il percorso di stabilizzazione di una parte del personale ex tirocinante (TIS) in servizio presso il Comune di Calanna. Un risultato importante che segna la fine di una lunga fase di precariato e l’inizio di una nuova condizione lavorativa stabile e tutelata per i cinque lavoratori coinvolti, che per anni hanno contribuito con impegno e professionalità alla manutenzione e pulizia del Patrimonio Comunale (strade, reti idriche, cimitero e edifici pubblici).

La definitiva assunzione dei lavoratori rappresenta un traguardo significativo sia sul piano amministrativo che su quello sociale, in quanto consente di valorizzare esperienze maturate all’interno dell’Ente e di garantire continuità e miglioramenti quali-quantitativi ai servizi comunali esterni, rafforzandone la struttura organizzativa.

L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare la Regione Calabria con il governatore Roberto Occhiuto per la messa a disposizione di cospicue risorse finanziare per l’incentivazione delle stabilizzazioni e l’on. Francesco Cannizzaro per la battaglia condotta in Parlamento per l’approvazione di un pacchetto di misure sia giuridiche che economiche che hanno consentito – aspetto fondamentale – l’assunzione in deroga ai vincoli di spesa degli ex tirocinanti (TIS), esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un percorso complesso che ha richiesto impegno istituzionale, collaborazione tra uffici comunali e regionali e costante attenzione alle esigenze del personale coinvolto.

Un ringraziamento particolare è rivolto quindi, al Direttore ed agli Uffici del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria per la celerità delle operazioni di predisposizione dei bandi, valutazione rigorosa delle istanze e approvazione della graduatoria definitiva ed agli Uffici Comunali, con in testa tutti i Responsabili di Area, per il lavoro svolto nella gestione del complesso iter burocratico di competenza comunale.

Con questa stabilizzazione, il Comune di Calanna conferma la volontà di investire sulle risorse umane e sul rafforzamento della macchina amministrativa, nella direzione della stabilità occupazionale e del miglioramento dei servizi alla cittadinanza.

Un risultato importante, che rappresenta tra l’altro, un gesto di giustizia e restituisce dignità, serenità e certezze lavorative a persone che hanno prestato servizio con impegno, serietà e senso del dovere al servizio della nostra comunità.