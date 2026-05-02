Calanna, agevolazioni per i cittadini sui debiti tributari: cosa cambia

Il Consiglio Comunale di Calanna, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e promossa su impulso del Sindaco, Dott. Domenico Romeo. La notizia più rilevante per i cittadini riguarda la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni debitorie nei confronti del Comune usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose. La definizione agevolata consente infatti ai contribuenti di saldare i debiti con l’Ente senza incorrere in sanzioni né interessi, con la possibilità di effettuare il pagamento anche attraverso comode rateizzazioni.

L’agevolazione interessa sia le entrate tributarie sia quelle patrimoniali, comprese quelle soggette a riscossione coattiva o a contenzioso. Si tratta, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, di uno strumento straordinario pensato per sostenere economicamente cittadini, famiglie, professionisti e imprese e, allo stesso tempo, per migliorare l’efficacia della riscossione da parte dell’Ente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata è fissato al 30 giugno 2026. Le istanze dovranno essere compilate utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito internet istituzionale del Comune e presentate secondo le modalità indicate dal Regolamento, così da garantire una corretta gestione dell’intero procedimento.

Il Sindaco Domenico Romeo ha sottolineato come questa misura rappresenti un atto di responsabilità e vicinanza verso famiglie, professionisti e imprese, in un momento in cui la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per rafforzare il tessuto economico e sociale del comune. Il Sindaco e il capogruppo di maggioranza, Morena Sebastiano, esprimono soddisfazione per l’approvazione del Regolamento, evidenziando il valore della misura sia sul piano sociale sia su quello amministrativo.

Il capogruppo Morena sottolinea che “questa misura rappresenta un’opportunità importante per regolarizzare la propria posizione con il Comune in condizioni più favorevoli, nel rispetto dei principi di equità e responsabilità, ed è un segnale concreto di vicinanza ai cittadini”. Inoltre, evidenzia come la definizione agevolata costituisca uno strumento efficace per favorire il recupero delle entrate comunali, alleggerendo contestualmente il carico per i contribuenti. L’invito rivolto a tutti i cittadini interessati è quello di valutare attentamente questa opportunità e di presentare la domanda entro i termini stabiliti, usufruendo così di un’occasione che coniuga equità sociale e gestione efficiente delle risorse pubbliche.