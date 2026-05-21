Calabria, ufficiali le nuove rotte Ryanair di Reggio e Crotone | INFO

Ryanair rafforza la propria presenza in Calabria con l’annuncio di nuovi collegamenti aerei previsti per la stagione Winter 2026/2027. L’immagine diffusa sui social comunica l’attivazione di due rotte strategiche: Crotone-Milano Malpensa e Reggio Calabria-Milano Bergamo, due tratte pensate per migliorare i collegamenti tra il territorio calabrese e il Nord Italia. La notizia è stata rilanciata anche dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che su Facebook ha accompagnato l’annuncio con una frase sintetica ma significativa: “Da domani in vendita”. Un messaggio che conferma l’imminente apertura delle prenotazioni per i nuovi voli.

Collegamenti da Crotone e Reggio Calabria verso Milano

Le nuove rotte Crotone-Milano Malpensa e Reggio Calabria-Milano Bergamo rappresentano un ampliamento importante dell’offerta aeroportuale regionale. Il collegamento da Crotone verso Malpensa punta a rafforzare la mobilità da e per la fascia ionica calabrese, mentre la tratta da Reggio Calabria verso Bergamo consolida i rapporti con uno degli scali più frequentati del sistema aeroportuale lombardo. Per la Calabria, l’incremento dei voli può tradursi in maggiori opportunità per residenti, studenti, lavoratori fuori sede e turisti. I collegamenti con l’area milanese restano infatti tra i più richiesti, sia per motivi familiari e professionali sia per il ruolo degli aeroporti lombardi come porte d’accesso verso altre destinazioni nazionali ed europee.

L’annuncio di Occhiuto e il valore per il territorio

L’annuncio social evidenzia il ruolo della Regione nel percorso di potenziamento dei collegamenti aerei. La frase pubblicata da Occhiuto, “Da domani in vendita”, indica che i biglietti per i nuovi voli Ryanair da e per la Calabria saranno presto disponibili per l’acquisto, aprendo così la fase operativa della programmazione invernale. L’arrivo di nuove rotte è un segnale rilevante per il sistema dei trasporti calabrese, soprattutto in un contesto in cui l’accessibilità resta un tema centrale per lo sviluppo economico e turistico. Più voli significano maggiore competitività per gli aeroporti regionali e una risposta concreta alla domanda di mobilità dei cittadini.

Calabria più collegata con il Nord Italia

Con i nuovi collegamenti Ryanair, la Calabria guarda alla stagione Winter 2026/2027 con un’offerta aerea più ampia. Le tratte annunciate tra Crotone, Reggio Calabria, Milano Malpensa e Milano Bergamo rafforzano l’asse con la Lombardia e possono contribuire a rendere più semplice raggiungere la regione durante tutto l’anno. L’apertura delle vendite rappresenta ora il prossimo passaggio atteso dai viaggiatori. L’obiettivo è consolidare una rete di collegamenti più stabile e accessibile, capace di sostenere non solo gli spostamenti dei calabresi, ma anche l’arrivo di nuovi flussi turistici verso il territorio regionale.