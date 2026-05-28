Calabria: riapre la galleria Sansinato sulla statale 280 | VIDEO

Anas a seguito del completamento degli interventi di ammodernamento, riapre oggi al traffico la galleria ‘Sansinato’, lungo la Strada Statale 280 ‘Dei Due Mari’, nel territorio comunale di Catanzaro. All’evento hanno preso parte il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, il presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria Luigi Mupo, il responsabile Area Gestione Rete Anas Domenico Curcio, i responsabili dell’impresa Valori Scarl.l e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

L’intervento, per un investimento complessivo di 14 milioni di euro, ha consentito la completa riqualificazione della galleria

L’intervento, per un investimento complessivo di 14 milioni di euro, ha consentito la completa riqualificazione della galleria sotto il profilo strutturale e impiantistico, restituendo alla viabilità un’importante infrastruttura di accesso alla città Capoluogo totalmente risanata e ammodernata. I lavori, nel dettaglio, hanno riguardato l’adeguamento strutturale della galleria, il rinnovo degli impianti tecnologici e il potenziamento degli standard di sicurezza, con benefici significativi per la circolazione stradale e il comfort di guida. Con la conclusione dei lavori viene ripristinata la piena funzionalità della galleria ‘Sansinato’, a beneficio della mobilità locale e dei collegamenti strategici lungo l’asse della SS280 ‘Dei Due Mari’.