Calabria, rami sulla carreggiata: chiusa la SS182 a Gerocarne

A causa della presenza di rami in carreggiata, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 182 “delle Serre Calabre”, dal km 41,400 al km 41,450 all’altezza di Gerocarne (Vibo Valentia). Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.