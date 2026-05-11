Calabria, oggi il Consiglio regionale: al centro della seduta il demanio marittimo ed il ciclone Harry

Oggi, lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11:00, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, è convocata la seduta del consiglio regionale. Durante la seduta, l’Assemblea sarà chiamata a esaminare una serie di proposte di legge, provvedimenti amministrativi e mozioni su temi rilevanti, tra cui il demanio marittimo, il bilancio dell’Aterp, modifiche normative regionali e iniziative collegate agli eventi calamitosi, come il recente ciclone Harry che ha colpito la regione.

All’ordine del giorno figurano:

Proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^ , di iniziativa dei consiglieri regionali D. Iriti e L. De Francesco , relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti;

, di iniziativa dei consiglieri regionali e , relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti; Proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^ , di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere Pietropaolo ;

, di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere ; Proposta di legge n. 47/13^ , di iniziativa del consigliere regionale Cirillo , recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, con relatore la consigliera De Francesco ;

, di iniziativa del consigliere regionale , recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, con relatore la consigliera ; Proposta di legge n. 48/13^, sempre di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, con relatore la consigliera De Francesco;

Inoltre, saranno discusse le seguenti proposte di legge:

Proposta di legge n. 53/13^ , di iniziativa del consigliere regionale Giannetta , recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo”, con relatore lo stesso consigliere Giannetta ;

, di iniziativa del consigliere regionale , recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo”, con relatore lo stesso consigliere ; Proposta di legge n. 56/13^, di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, sulle integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 in materia di delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, con relatore il consigliere Mattiani;

Completano l’ordine del giorno le seguenti mozioni: