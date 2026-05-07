Calabria: lavori sulla linea ferroviaria, modifiche alla circolazione dei treni | INFO

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Jonica, fra Catanzaro Lido e Crotone. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha istituito un servizio con bus tra Catanzaro Lido e Crotone.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici, monopattini e altri dispositivi di micromobilità, solo se piegati per ridurne l’ingombro, non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani guida per non vedenti. I canali di acquisto sono aggiornati con il programma dei bus.