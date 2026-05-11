Calabria, interruzioni e deviazioni del traffico per il Giro d’Italia 2026: info e percorsi alternativi

In occasione del passaggio della 4ª tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia, prevista per martedì 12 maggio, saranno in vigore temporanee chiusure e deviazioni della circolazione lungo le principali arterie stradali delle province di Catanzaro e Cosenza e lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Le attività di predisposizione della segnaletica e di gestione della viabilità sono state concordate con le Forze dell’Ordine e gli Enti coinvolti.

Le operazioni di chiusura del percorso di gara sono previste nella fascia oraria indicativa compresa tra le ore 11:30 e le ore 15:00, salvo eventuali variazioni comunicate dalle Autorità competenti mediante Ordinanza Prefettizia. Nel dettaglio, sulla SS 280 Dir, il traffico proveniente da Catanzaro Lido e dalla SS 106 Var, in direzione Lamezia Terme/Aeroporto/Stazione ferroviaria di Lamezia Terme/A2, sarà deviato presso la rotatoria di Germaneto con percorso obbligato sulla SP 48 fino allo svincolo di Sarrottino, con successivo rientro sulla SS 280.

Sulla SP 48 sarà interdetto il transito ai veicoli pesanti e ai trasporti eccezionali con altezza complessiva superiore a 4,20 metri e/o lunghezza superiore a 15 metri. I suddetti veicoli saranno indirizzati verso la SS 106 Var in direzione sud/nord. I veicoli diretti a Catanzaro Centro potranno invertire il senso di marcia presso la rotatoria di Germaneto e proseguire sulla SS 106 Dir in tutte le direzioni.

Sulla SS 280 “Dei Due Mari”, il traffico proveniente da Lamezia Terme e diretto a Catanzaro sarà deviato sulla SS 280 Dir in corrispondenza della rampa di svincolo Germaneto, al km 27,900 circa. Resteranno raggiungibili il Policlinico Universitario di Germaneto, la sede della Regione Calabria, la sede della Protezione Civile Regionale, Catanzaro Lido e Catanzaro Città, quest’ultima dalla SS 106 Var, oltre alle direzioni verso Crotone e Reggio Calabria.

Nella fascia oraria di chiusura non sarà possibile raggiungere la zona industriale di Marcellinara dalla SS 280; sarà invece possibile raggiungere l’area commerciale di Maida e i Comuni interni mediante la complanare sud della SS 280, collegata con la SP 87 per Maida, Jacurso e Girifalco. Il Comune di Lamezia Terme potrà essere raggiunto dalla rotatoria Bellafemmina, collocata al km 0,000 della SS 280 (Via Zuccherificio/Via del Mare/Viale San Bruno/Via delle Terme/Via Guglielmo Marconi).

Sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, il traffico proveniente da sud verso nord, dalle località Pizzo/Vibo Valentia/Acconia di Curinga/Filadelfia, sarà deviato al km 383,000, in corrispondenza dello svincolo dell’area ex SIR. Gli utenti diretti verso Lamezia Terme e Catanzaro potranno invertire il senso di marcia e utilizzare la A2 come percorso alternativo consigliato. I veicoli pesanti con altezza superiore a 4 metri dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area ex SIR fino al termine della manifestazione ciclistica.

Il transito sulla SS 18 verso sud sarà interdetto da Campora San Giovanni fino all’intersezione con località Palazzo, nel territorio di Lamezia Terme. Per la provincia di Cosenza, in prosecuzione del percorso di gara proveniente dalla provincia di Catanzaro, saranno inoltre attive temporanee interdizioni e limitazioni al traffico lungo la SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto compreso tra Amantea e San Lucido, interessato dal transito della carovana ciclistica.

Le chiusure saranno attuate secondo le disposizioni impartite dalle Autorità competenti mediante Ordinanza Prefettizia, con sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle fasce orarie interessate dal passaggio della gara. Anas raccomanda agli utenti diretti verso i centri costieri tirrenici della provincia di Cosenza di utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi locali e la A2 “Autostrada del Mediterraneo” per i collegamenti di lunga percorrenza utilizzando i nodi di svincolo:

* della SS 283 “Delle Terme” (di collegamento tra la SS 18, in località Acquappesa/Guardia Piemontese, e lo svincolo A2 Tarsia Nord/Spezzano);

* della SS 107 “Silana Crotonese” (di collegamento tra la SS 18, in località Paola, e lo svincolo A2 Cosenza Nord/Rende).

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” lo svincolo di Falerna sarà gestito in modalità dinamica, con possibili chiusure temporanee in entrambe le direzioni di marcia. In caso di code o mancanza di possibilità di sosta dei veicoli pesanti, è prevista la chiusura totale dello svincolo, con obbligo per tutta l’utenza di proseguire fino ai successivi svincoli di San Mango d’Aquino, Lamezia Terme e/o Pizzo. Il traffico leggero potrà essere deviato sulla complanare in direzione Nocera. Sarà inoltre implementata la messaggistica sui pannelli a messaggio variabile autostradali per informare tempestivamente l’utenza.

Anas raccomanda agli utenti di programmare gli spostamenti con anticipo, prestare attenzione alla segnaletica temporanea, seguire le indicazioni del personale presente sul posto e consultare i canali informativi ufficiali per eventuali aggiornamenti in tempo reale. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.