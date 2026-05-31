Calabria, il presidente Occhiuto ringrazia i medici cubani: “4 anni fa una scelta coraggiosa” | VIDEO

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto ricordare l’importante contributo dei medici cubani alla sanità calabrese attraverso un video pubblicato sui social network. L’occasione è stata un momento di riflessione sull’impatto della loro presenza negli ultimi anni, in particolare nel contesto del potenziamento dei servizi medici nella regione.

Il messaggio del governatore

A corredo del video, il presidente della Regione Calabria ha scritto un breve ma significativo messaggio che evidenzia la rilevanza della scelta compiuta quattro anni fa: “4 anni fa una scelta coraggiosa. Oggi una parola semplice: grazie ai medici cubani”. Con queste parole, Roberto Occhiuto sottolinea la lungimiranza della decisione di accogliere i medici cubani e il loro ruolo determinante nel rafforzamento del sistema sanitario regionale, in particolare nei settori più critici. La dichiarazione evidenzia anche la continuità di impegno della Regione Calabria verso una sanità più efficiente e vicina ai cittadini.

L’impatto dei medici cubani in Calabria

L’arrivo dei medici cubani in Calabria ha rappresentato una risposta concreta alla carenza di personale sanitario, consentendo di garantire assistenza medica in molte strutture ospedaliere e territoriali. Secondo quanto riportato dal governatore, la collaborazione con questi professionisti ha permesso di rafforzare i servizi sanitari, migliorare la copertura territoriale e supportare le strutture più carenti, confermando l’importanza di scelte coraggiose e mirate in politica sanitaria.

Il messaggio di Roberto Occhiuto sui social non è solo un ringraziamento, ma anche un riconoscimento pubblico del ruolo fondamentale che i medici cubani hanno avuto nella gestione delle emergenze e nella continuità assistenziale della Regione Calabria.

Un gesto di gratitudine e riconoscimento

L’enfasi posta sul ringraziamento ai medici cubani evidenzia come la Regione voglia valorizzare il contributo di chi ha operato sul campo con dedizione e professionalità. La scelta di condividere il messaggio attraverso i canali social ufficiali permette inoltre di raggiungere un pubblico più ampio, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini e sottolineando l’impegno del governo regionale a supportare la sanità pubblica in maniera concreta. Con le parole: “oggi una parola semplice: grazie ai medici cubani”, Occhiuto chiude il messaggio con un riconoscimento diretto e sentito, rendendo evidente la rilevanza di questa scelta politica e il valore umano dei professionisti coinvolti.