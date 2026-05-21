Calabria, Giannetta deposita la proposta di legge per il potenziamento degli ospedali delle aree montane

Prende ufficialmente il via oggi l’iter della proposta di legge regionale recante “Disposizioni per il rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali e degli stabilimenti ospedalieri, nelle aree montane, interne e territorialmente disagiate della Calabria”, un provvedimento che punta a dare risposte concrete ai territori più fragili della regione attraverso modelli innovativi di integrazione tra ospedale e territorio e un rafforzamento strutturale della rete assistenziale. La proposta nasce per intervenire su una criticità storica del Servizio sanitario regionale, determinatasi progressivamente negli anni a seguito dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera legati al Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Oggi, però, la Calabria può finalmente guardare avanti con una prospettiva diversa, concreta e realizzabile.

Giannetta esprime grande emozione e soddisfazione

“È un momento di grande emozione e soddisfazione – dichiara il capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta – perché questo testo rappresenta il frutto di un lavoro intenso, condiviso e profondamente sentito. Ringrazio tutti i capigruppo di maggioranza che hanno sottoscritto la proposta, contribuendo alla costruzione di una visione comune per il futuro della sanità calabrese”.

La legge punta al rafforzamento funzionale dei presìdi ospedalieri e territoriali delle aree montane, interne e disagiate attraverso lo sviluppo di funzioni assistenziali integrate, attività di emergenza e stabilizzazione, servizi diagnostici e specialistici, attività chirurgiche compatibili con gli standard organizzativi vigenti, sistemi di telemedicina e teleconsulto e nuovi modelli di presa in carico territoriale dei pazienti cronici e fragili.

Il provvedimento si inserisce nel solco dei più recenti indirizzi nazionali e regionali in materia di integrazione ospedale-territorio

Il provvedimento si inserisce nel solco dei più recenti indirizzi nazionali e regionali in materia di integrazione ospedale-territorio e promuove modelli organizzativi flessibili capaci di mettere in rete i presìdi ospedalieri delle aree interne con i servizi territoriali, le reti cliniche regionali e il sistema dell’emergenza-urgenza, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie sanitarie e digitali per migliorare l’accessibilità ai servizi specialistici.

“Con questa legge – prosegue Giannetta – prende sempre più forma il progetto di potenziamento dell’ospedale di Oppido Mamertina, insieme agli altri presìdi delle aree disagiate. Per me questo rappresenta anche la realizzazione di un sogno che parte da lontano, un obiettivo inseguito con determinazione e che oggi, grazie al lavoro di squadra e alla visione politica del presidente Roberto Occhiuto, diventa finalmente possibile”.

“Al presidente Occhiuto – conclude Giannetta – va riconosciuto il grande merito di aver fatto uscire la Calabria dal commissariamento sanitario. Un passaggio storico che ha restituito alla nostra Regione la possibilità di programmare, investire e costruire una sanità più giusta, moderna e vicina ai cittadini. È grazie a questo nuovo scenario che oggi possiamo trasformare i sogni in progetti concreti e i progetti in realtà”.