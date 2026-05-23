Calabria: furioso incendio in uno stabilimento alimentare, gravi danni

Un violento incendio è divampato la notte scorsa nello stabilimento del Salumificio Rosa di Sersale, in provincia di Catanzaro, provocando danni ingenti alla struttura produttiva. La notizia ha scosso la comunità locale e il mondo imprenditoriale del territorio, vista l’importanza dell’azienda Orocarni-Salumificio Rosa di Sersale, realtà conosciuta e radicata nel tessuto economico calabrese.

Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Il rogo è stato domato, ma restano da chiarire con precisione le cause dell’accaduto. Secondo le prime indicazioni, all’origine dell’incendio al Salumificio Rosa potrebbe esserci stato un corto circuito, ma gli accertamenti proseguono per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Danni ingenti nello stabilimento di Sersale

Le fiamme hanno interessato lo stabilimento del Salumificio Rosa di Sersale, provocando danni rilevanti. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare l’incendio, evitando che la situazione potesse assumere proporzioni ancora più gravi.

La portata dei danni resta al centro delle verifiche, così come l’individuazione delle cause del rogo. Al momento, secondo quanto emerso dalle prime indicazioni, l’ipotesi presa in considerazione è quella di un corto circuito. Tuttavia, saranno gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco a chiarire con esattezza l’origine dell’evento.

L’ipotesi del corto circuito e gli accertamenti in corso

La fase successiva allo spegnimento delle fiamme è quella delle verifiche. Gli accertamenti dei vigili del fuoco sono in corso per stabilire con chiarezza che cosa abbia provocato l’incendio nello stabilimento di Sersale.

Secondo le prime indicazioni, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito, ma si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata. La ricostruzione tecnica sarà fondamentale per comprendere l’esatta origine delle fiamme e per valutare l’impatto complessivo sull’attività aziendale.

La solidarietà della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, che ha espresso vicinanza all’azienda colpita dall’incendio e alla famiglia Borelli.

Falbo esprime “profonda solidarietà alla famiglia Borelli, ai dirigenti e ai dipendenti dell’Azienda Orocarni-Salumificio Rosa di Sersale”.

Il presidente della Camera di commercio aggiunge: “In attesa che le autorità competenti accertino con chiarezza le cause dell’accaduto -prosegue – desidero, a nome dell’Ente camerale e dell’intero sistema imprenditoriale territoriale, far sentire la più sincera vicinanza alla famiglia Borelli e a tutta la compagine aziendale colpite da questo drammatico evento che, al contempo, ha scosso anche tutta la comunità, consapevole dell’impegno, della passione e del grande lavoro di qualità che l’Azienda incarna ed esprime”.

Le parole di Pietro Alfredo Falbo sottolineano il peso economico e sociale dell’azienda nel territorio e il legame tra la realtà produttiva di Sersale e l’intero sistema imprenditoriale locale.

Il ruolo dell’Orocarni-Salumificio Rosa nel territorio

L’Orocarni-Salumificio Rosa di Sersale viene indicata come una realtà produttiva significativa per la provincia di Catanzaro e per la Calabria. L’incendio non colpisce soltanto una struttura aziendale, ma una storia imprenditoriale costruita nel tempo e riconosciuta anche al di fuori del territorio regionale.

La vicenda ha suscitato preoccupazione proprio perché riguarda un’impresa che rappresenta lavoro, produzione, qualità e identità locale. Il rogo nello stabilimento, con i danni ingenti che ne sono derivati, assume quindi un rilievo che va oltre il singolo episodio di cronaca.

La vicinanza di Confartigianato Imprese Catanzaro

Anche Confartigianato Imprese Catanzaro ha espresso vicinanza a Giuseppe Borelli, definito “storico dirigente e associato dell’organizzazione”, alla sua famiglia e a tutti i lavoratori della Orocarni-Salumificio Rosa di Sersale.

In una nota, Confartigianato scrive: “Quella della famiglia Borelli – è scritto in una nota – è una storia imprenditoriale che appartiene al patrimonio produttivo della nostra provincia. Una realtà costruita nel tempo con sacrificio, lavoro quotidiano e forte radicamento territoriale, capace di trasformare tradizione, qualità e identità in un marchio riconosciuto ben oltre i confini calabresi”.

Il messaggio evidenzia il radicamento dell’azienda nel tessuto produttivo provinciale e il valore del percorso imprenditoriale della famiglia Borelli, legato alla tradizione, alla qualità e all’identità del territorio.

Una ferita per la comunità e per il sistema produttivo locale

L’incendio al Salumificio Rosa di Sersale rappresenta un duro colpo per l’azienda, per i lavoratori e per la comunità. La gravità dei danni rende la vicenda particolarmente rilevante per un territorio che riconosce nella Orocarni-Salumificio Rosa una realtà produttiva importante e simbolica.

Le dichiarazioni della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia e di Confartigianato Imprese Catanzaro mostrano come l’episodio abbia generato una reazione immediata di solidarietà da parte del mondo economico. Al centro resta la necessità di fare chiarezza sulle cause del rogo e di sostenere una realtà imprenditoriale considerata parte del patrimonio produttivo della provincia.

Attesa per gli esiti delle verifiche

Nelle prossime fasi saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire con precisione le cause dell’incendio. L’ipotesi del corto circuito resta, al momento, una prima indicazione, ma la ricostruzione tecnica dovrà chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Intanto, attorno alla famiglia Borelli, ai dirigenti, ai dipendenti e ai lavoratori della Orocarni-Salumificio Rosa di Sersale si stringe il mondo istituzionale e imprenditoriale del territorio. L’obiettivo condiviso è superare il momento drammatico e tutelare una realtà che, come sottolineato nelle note di solidarietà, rappresenta lavoro, identità e qualità per Sersale, per la provincia di Catanzaro e per la Calabria.