Calabria, domani limitazioni al traffico lungo la statale 280

Per consentire il passaggio della manifestazione ciclistica organizzata dall’A.S.D. Pianopoli Bike Team, domani 17 maggio, lungo la SS280 “Dei Due Mari”, saranno necessarie alcune limitazioni temporanee al traffico anche sulla rete stradale in gestione Anas, come previsto dalle ordinanze prefettizie emanate. A partire dalle ore 7,30 e fino a fine manifestazione, saranno attive le seguenti limitazioni:

– chiusura della rampa di decelerazione dello svincolo di Lamezia Est in direzione Aeroporto-A2 con contestuale parzializzazione di alcuni rami dello svincolo di Lamezia.

Pertanto, per cercare di ridurre al minimo i disagi, si invitano gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi indicati di seguito:

– Per chi proviene da Catanzaro ed è diretto verso la città di Lamezia Terme o presso il Palazzetto dello Sport: dovrà procedere in direzione Aeroporto fino all’uscita di Lamezia Sud.

– Per chi proviene dall’Aeroporto o dall’autostrada A2 ed è diretto alla città di Lamezia Terme ed a al Palazzetto dello Sport: sarà necessario utilizzare lo svincolo di Lamezia Sud in località Palazzo.

– Per chi proviene dal Centro Commerciale “Due Mari” o dai Comuni a sud della SS 280 ed è diretto a Lamezia Terme o al Palazzetto dello Sport: sarà necessario immettersi sulla SS 280 in direzione Catanzaro, uscire allo svincolo di Vena di Maida per immettersi nuovamente sulla SS 280 in direzione Lamezia Terme, proseguendo fino all’uscita di Lamezia Sud in località Palazzo.

In corrispondenza degli altri svincoli coinvolti nell’evento, le rampe saranno aperte ma potranno essere attive limitazioni temporanee sulla viabilità secondaria su cui si innestano. Oltre alla presenza di personale Anas su strada, saranno attivi anche i Pannelli a Messaggio Variabile, come concordato durante specifiche riunioni con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine competenti.