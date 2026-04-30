Calabria, catastrofico incidente stradale sulla SS106: due morti e cinque feriti

Due morti, un uomo e una donna, e cinque feriti di cui tre ragazze minorenni. E’ il bilancio dell’ennesimo incidente stradale verificatosi sulla Ss 106 jonica. L’impatto, che ha coinvolto tre autovetture, una Opel Meriva, una Ford Fiesta e una Bmw, si è verificato questa sera sulla strada statale in località ‘Rovitti’, nel territorio del Comune di Trebisacce, nel Cosentino. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cassano. Le due persone decedute viaggiavano nella stessa autovettura, in direzione nord, insieme alle tre ragazze minorenni rimaste ferite. Mentre sulle altre due vetture si trovavano solo i conducenti che sono rimasti feriti. Le cinque persone ferite sono state trasportate presso gli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenute diverse autoambulanze, i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Cassano, insieme ai colleghi della tenenza di Trebisacce, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.