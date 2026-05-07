Calabria, Brutto (FdI): “dal Viminale 245 milioni ai Comuni, attenzione concreta del Governo ai territori”

“L’importante stanziamento destinato alla Calabria dal Ministero dell’Interno rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che il Governo Meloni continua a riservare ai territori e agli enti locali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando l’assegnazione di quasi 245 milioni di euro ai Comuni calabresi per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

I fondi saranno ripartiti tra tutte le province calabresi

I fondi saranno ripartiti tra tutte le province calabresi: quasi 97 milioni di euro andranno ai comuni della provincia di Cosenza, quasi 60 milioni a quelli della provincia di Reggio Calabria, oltre 37,5 milioni alla provincia di Catanzaro, più di 27 milioni a Vibo Valentia e circa 23,5 milioni a Crotone.

“Si tratta di risorse strategiche – prosegue Brutto – che consentiranno ai sindaci di programmare e realizzare opere fondamentali per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela della pubblica incolumità e la riqualificazione di infrastrutture essenziali. In una regione fragile come la Calabria, troppo spesso colpita da emergenze ambientali e criticità strutturali, investire sulla sicurezza significa investire sul futuro delle comunità”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre “il lavoro svolto dal Ministero dell’Interno e dal sottosegretario Wanda Ferro che continua a seguire con grande attenzione le esigenze della Calabria e degli enti locali, garantendo strumenti concreti ai territori”.

“Il dato più significativo – aggiunge Brutto – è che la Calabria riceve una quota rilevante delle risorse nazionali previste dal provvedimento. Questo dimostra come il Governo stia finalmente adottando una visione seria e pragmatica per il Mezzogiorno, sostenendo i Comuni non con annunci, ma con finanziamenti reali e cantierabili”. “Adesso – conclude – sarà fondamentale accompagnare gli enti locali nella fase di progettazione e attuazione degli interventi, affinché queste risorse possano tradursi rapidamente in opere utili ai cittadini, maggiore sicurezza e nuove opportunità di sviluppo per i nostri territori”.