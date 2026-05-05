Calabria: aperto al traffico il lotto “Superamento del Colle Scornari” sulla Trasversale delle Serre, Salvini al taglio del nastro

Anas ha aperto oggi al traffico il lotto “Superamento del Colle Scornari” lungo la strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, nel territorio comunale di Vazzano, in provincia di Vibo Valentia. L’intervento rappresenta il completamento del primo dei cinque lotti per la realizzazione della Trasversale delle Serre, di cui l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, è Commissario Straordinario.

All’evento hanno preso parte il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, l’Assessore regionale all’agricoltura e ai trasporti Gianluca Gallo, il Prefetto di Catanzaro Castrese de Rosa, il Presidente Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, il Presidente Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, il Sindaco del comune di Vazzano Vincenzo Massa.

Il nuovo tratto si sviluppa per circa 1,5 chilometri e comprende una galleria artificiale di circa 370 metri, realizzata con due fronti di scavo operativi e caratterizzata da un dislivello tra gli imbocchi di 11,93 metri. Nei lavori di realizzazione sono stati eseguiti 753 pali di coronamento, utilizzati circa 26.000 metri cubi di calcestruzzo e 2.300 tonnellate di acciaio. Gli interventi hanno riguardato anche attività di consolidamento del versante, opere di impermeabilizzazione e l’installazione di sistemi avanzati di monitoraggio geotecnico.

“L’apertura al traffico del lotto “Superamento del Colle Scornari” rappresenta un passo avanti nella realizzazione di un’arteria strategica sul territorio come la Trasversale delle Serre e il completamento del primo dei cinque lotti previsti” – ha dichiarato Luigi Mupo, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria.

“Anas prosegue il proprio impegno sugli altri interventi: l’obiettivo è potenziare i collegamenti tra i versanti ionico e tirrenico della Calabria centrale. Una volta completato, il nuovo itinerario consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza rispetto agli attuali ed un deciso miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità di tutte le comunità locali”.

In autunno è prevista l’apertura al traffico del lotto che consentirà il “Superamento Cimitero di Vazzano”. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori del lotto più atteso da Vazzano a Vallelonga, 6,9 km per un investimento complessivo di 262 milioni di euro: uno degli interventi più rilevanti dell’intero tracciato che rappresenta il cuore dell’intero itinerario.

Sul versante ionico procedono spedite le attività propedeutiche alla consegna dei lavori del tratto Gagliato-Soverato (7,9 km per circa 183 milioni di euro di investimento) con l’obiettivo di aprire i cantieri nel più breve tempo possibile e per il completamento della Bretella per Petrizzi.

Per contrastare i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti, il Commissario Straordinario, la Direzione Tutela Aziendale di Anas e le Prefetture competenti hanno sottoscritto specifici Protocolli di Legalità per ogni intervento della Trasversale delle Serre all’interno dele province di Vibo Valentia e Catanzaro. Tali strumenti rafforzano le attività di prevenzione e monitoraggio, garantendo la massima trasparenza e sicurezza nella gestione dei lavori. Anas (Gruppo FS) ricorda: “Quando sei alla guida, tutto può aspettare! Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.