Calabria, alunni con disabilità: programmato l’attivazione del 11° ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno

Si è riunito, a Catanzaro, il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria, convocato dal Presidente prof. Giuseppe Zimbalatti. Tra i punti all’ordine del giorno si è discusso dell’attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2025-2026 – XI ciclo. Gli Atenei calabresi, in base alle disposizioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati chiamati a deliberare in merito al potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica.

Alla riunione, oltre ai Rettori delle Università calabresi (Cuda, Greco, Casula, Zimbalatti) ed ai rappresentati degli studenti, hanno partecipato l’Assessore all’istruzione, sport e politiche per i giovani della Regione Calabria, dott.ssa Eulalia Micheli, delegata dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On. Roberto Occhiuto e il dott. Saverio Candelieri, Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’USR per la Calabria, delegato dalla Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dott.ssa Loredana Giannicola.

Il CoRUC ha inteso riproporre, ai Ministeri competenti, il potenziale formativo dei precedenti cicli

Il CoRUC ha inteso riproporre, ai Ministeri competenti, il potenziale formativo dei precedenti cicli, nonostante alcune indicazioni restrittive da parte degli stessi Ministeri. Ciò nella consapevolezza della Mission istituzionale delle Università votata all’erogazione di formazione, all’esigenza di tutelare i soprannumerari dell’anno precedente, al valore ed alla spendibilità del titolo culturale e professionale rilasciato e per scongiurare il depauperamento dell’offerta formativa territoriale ed il disallineamento tra formazione e fabbisogni del sistema scolastico regionale e nazionale.