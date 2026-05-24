Calabria: aggredisce l’ex fidanzata a calci e pugni, arrestato

Un giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Petilia Policastro (Crotone) per aver aggredito a calci e pugni la propria ex fidanzata. L’episodio sarebbe avvenuto al termine di un acceso diverbio, durante il quale la donna ha subito violenza fisica. Il caso è emerso grazie all’intervento della vittima, che ha chiesto immediatamente l’intervento dei militari, allertando le forze dell’ordine dopo l’aggressione. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di raccogliere elementi utili per le indagini e di garantire la tutela della donna.

Indagini e quadro indiziario raccolto dai carabinieri

Nel corso delle indagini, i militari hanno raccolto un quadro indiziario che, secondo quanto riferito dalla vittima, evidenzierebbe una serie di episodi di violenza fisica, minacce e sopraffazioni protrattisi nel tempo. Tali episodi sarebbero riconducibili alla relazione sentimentale tra la donna e il giovane arrestato. L’attività investigativa ha permesso di delineare un contesto di violenze ripetute, che ha portato l’autorità giudiziaria a intervenire per tutelare la sicurezza della vittima.

Decisione dell’autorità giudiziaria: domiciliari per il giovane

Sulla base del quadro indiziario raccolto, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il giovane. La decisione mira a garantire la protezione della donna e a interrompere la catena di episodi violenti segnalati. Il provvedimento si inserisce nel più ampio contesto delle azioni volte a contrastare la violenza domestica e a tutelare le persone vittime di abusi e minacce.