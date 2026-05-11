Cadi Antincendi Futura: al via la fase interregionale per i Campioni di Calabria Under 17

Dopo il trionfo regionale, celebrato con un bel giro di campo anche durante l’ultima sfida della A2 Elite inizia ufficialmente la scalata verso le Final Four per i ragazzi della Cadi Antincendi Futura. I calcettisti di Mister Peppe Scopelliti sono attesi da un concentramento a quattro squadre che decreterà chi potrà proseguire il sogno nazionale. L’avventura parte questa sera in Sicilia: alle ore 20:30, i giovani della Futura affronteranno la Meta Catania sul campo di San Giovanni La Punta. Sarà un test d’esordio fondamentale per misurare le ambizioni del gruppo in questa fase.
Il percorso proseguirà poi tra le mura amiche del Palattinà: domenica 17 maggio, alle ore 16:00, è in programma la sfida contro i campani della Mpf Futsal. Il girone si concluderà la domenica successiva con la trasferta in Basilicata, in casa del Pisticci. Tre partite decisive, un solo obiettivo: l’accesso alle Final Four per il titolo italiano.