C.S. TKD Reggio Calabria: sei atleti, sei medaglie e ottavo posto al Torneo Regionale di Catanzaro

Al PalaGallo di Catanzaro si è svolta una di quelle giornate che raccontano lo sport nella sua forma più autentica: fatica, crescita, emozione e risultati. Il Torneo Regionale Calabria di Taekwondo, riservato alle categorie Children, Beginners e Kids e con 244 iscritti complessivi, ha rappresentato un banco di prova di altissimo livello tecnico e agonistico. In questo contesto altamente competitivo, il C.S. TKD Reggio Calabria, guidato dal maestro Demetrio Mangiola, ha firmato una prestazione straordinaria: sei atleti in gara, sei medaglie conquistate, per un percorso impeccabile che unisce qualità, lavoro e mentalità vincente. Il risultato ha portato anche a un prestigioso ottavo posto nella classifica generale tra tutte le società partecipanti.

Una squadra compatta, un risultato perfetto

La forza del gruppo non sta solo nei risultati, ma nella continuità delle prestazioni: ogni atleta è salito sul podio, trasformando la partecipazione in una prova collettiva di solidità tecnica e crescita.

– Medaglie d’oro

Domenico Lucisano – Children | M -30 kg | Gruppo C

Prestazione di grande maturità, costruita su esperienza, lucidità tattica e controllo emotivo, che conferma il suo valore come punto fermo del team.

– Matteo Gabriel Ungureanu – Kids | M -27 kg | Gruppo C

Protagonista di una prova di altissimo spessore tecnico: inserito in una categoria superiore(Gruppo C) per assenza di avversari nel suo gruppo(B), ha affrontato atleti più esperti (cinture blu e verde) con coraggio, lucidità e straordinaria determinazione, imponendosi con pieno merito.

– Liam Romeo – Kids | M -36 kg | Gruppo A

Alla sua prima gara ufficiale, ha mostrato una sorprendente maturità agonistica, conquistando subito l’oro e dimostrando un talento cristallino per il futuro.

– Miriam Echahba – Kids | F -30kg | Gruppo C ,atleta storica del settore combattimenti

Presenza consolidata nei circuiti regionali, interregionali e nazionali, dove negli anni ha costruito un profilo tecnico di altissimo livello. Anche oggi conferma la sua statura sportiva con una prestazione di grande solidità, esperienza e mentalità da vera campionessa, conquistando la medaglia d’oro.

– Medaglie d’argento

Nicolas Ungureanu – Beginners | M -26 kg | Gruppo B Appena sei anni, ha affrontato due incontri di grande intensità vincendo in modo determinante, sfiora in finale la medaglia d’oro. Nicolas gareggia in competizioni regionali già dall’età di 5 anni dove ha forgiato il suo carattere.

– Giada Lucisano – Kids | F -27 kg | Gruppo C

Atleta di grande esperienza e livello nazionale, già campionessa italiana lo scorso anno a Roma nel prestigioso circuito Kim e Liù. Anche oggi conferma il suo valore assoluto, portando a casa un argento di altissimo spessore tecnico e competitivo, frutto di disciplina, esperienza e mentalità da atleta d’élite.

Il valore invisibile della prestazione

Oltre ai risultati, emerge con forza un elemento fondamentale: la preparazione mentale e la gestione emotiva della gara. Determinante il contributo dello staff tecnico, in particolare di Elisa Rosace, storica allieva del maestro Mangiola, che ha svolto un lavoro prezioso di supporto psicologico e motivazionale. La sua presenza ha permesso agli atleti di trasformare pressione e tensione in concentrazione, lucidità e performance.

Una giornata che diventa identità

Il PalaGallo non ha ospitato soltanto una competizione, ma ha raccontato un progetto sportivo in piena crescita. Il C.S. TKD Reggio Calabria torna da Catanzaro non solo con un bottino perfetto, ma con una certezza ancora più importante: la costruzione quotidiana di una squadra solida, ambiziosa e in continua evoluzione, capace di competere ad alti livelli e di far emergere, gara dopo gara, talento, disciplina e identità. Una giornata che non si limita a essere ricordata. Ma che diventa parte della storia del team.