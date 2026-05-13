Brutto incidente sulla SS106, violento scontro tra due auto: traffico in tilt

Un nuovo incidente stradale a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, ha causato disagi alla circolazione e rallentamenti lungo il tratto interessato della SS106. Il sinistro ha causato code e parecchi disagi al traffico, con la necessità per gli automobilisti di procedere con la massima prudenza. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro nè sulle condizioni delle persone interessate dall’incidente. Lo scontro è stato tra due auto che a seguito del violento impatto hanno riportato parecchi danni.

Code e rallentamenti dopo il sinistro nel Cosentino

L’incidente a Mandatoriccio ha causato ripercussioni sulla viabilità locale, con code e rallentamenti segnalati nell’area interessata dal sinistro. In situazioni di questo tipo, anche un episodio apparentemente circoscritto può generare pesanti disagi, soprattutto se avviene lungo arterie particolarmente trafficate o in tratti dove la carreggiata non consente un agevole deflusso dei veicoli.

Viabilità in aggiornamento dopo l’incidente

Al momento, le informazioni sull’incidente stradale avvenuto a Mandatoriccio restano limitate. Non sono ancora noti dettagli sulla dinamica, sulle cause o su eventuali feriti. La priorità, in queste fasi, è garantire la sicurezza dell’area, gestire il traffico e consentire eventuali operazioni di soccorso e rilievo. L’episodio conferma ancora una volta quanto sia importante affrontare con prudenza ogni spostamento, soprattutto nei tratti dove si registrano code, rallentamenti o condizioni di traffico anomale. La sicurezza stradale passa anche da piccoli comportamenti quotidiani, che possono fare la differenza nei momenti più delicati.