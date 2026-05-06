Brutto incidente stradale a Pizzo, paura in centro: auto contro moto, ferito il centauro | VIDEO

Paura nel centro di Pizzo per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Lo scontro si è verificato nel cuore della cittadina, generando momenti di forte apprensione tra i presenti e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per gli accertamenti del caso. Come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini e ha reso necessario presidiare l’area interessata dall’impatto, anche per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Auto e moto coinvolte nello scontro

Secondo quanto ricostruito, nel sinistro sono rimaste coinvolte una vettura e un motociclo. L’impatto sarebbe avvenuto mentre l’auto era impegnata in una manovra di svolta, circostanza che dovrà essere valutata con precisione attraverso i rilievi effettuati sul posto. La dinamica resta dunque al centro degli accertamenti. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire nel dettaglio le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.

Ferito lievemente il centauro

Nonostante la paura iniziale, le conseguenze dell’incidente sarebbero state fortunatamente contenute. Il centauro coinvolto nello scontro ha riportato soltanto ferite lievi. La notizia ha attenuato la preoccupazione generata dall’impatto, che in un primo momento aveva fatto temere conseguenze più gravi. L’episodio, tuttavia, riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nei tratti urbani dove la presenza contemporanea di auto, moto e pedoni richiede particolare prudenza.

Forze dell’ordine sul posto per viabilità e rilievi

Sul luogo dell’incidente stradale è stata registrata una massiccia presenza delle forze dell’ordine, intervenute per gestire la circolazione e procedere ai rilievi necessari. Le operazioni hanno permesso di mettere in sicurezza l’area e di regolare il traffico nella zona interessata dallo scontro. La presenza degli agenti si è resa necessaria anche per evitare ulteriori disagi alla viabilità, considerata la posizione centrale dell’incidente e l’attenzione suscitata tra cittadini e passanti.

Paura in centro, ma conseguenze limitate

L’episodio ha provocato momenti di tensione nel cuore di Pizzo, ma il bilancio, per fortuna, resta contenuto. Il motociclista coinvolto nello scontro ha riportato ferite lievi e la situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine presenti sul posto. L’incidente tra auto e moto a Pizzo conferma l’importanza della massima attenzione alla guida, in particolare durante le manovre di svolta e nei punti più trafficati dei centri urbani, dove anche un singolo impatto può creare paura, rallentamenti e disagi alla circolazione.