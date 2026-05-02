Bova Marina, gran finale del progetto “Immagina” con un famoso cantante come ospite d’eccezione | INFO

Si avvia verso il gran finale il progetto “Immagina” organizzato dal Comune di Bova Marina, l’Istituto di istruzione superiore Euclide e la Ideocoop presso la Biblioteca Pietro Timpano di Bova Marina; il percorso dedicato ai giovani che negli ultimi mesi ha trasformato idee, passioni e talenti in esperienze concrete di crescita culturale, artistica e sociale. L’ultima settimana del progetto si preannuncia come un vero e proprio concentrato di emozioni, spettacolo e condivisione: una serie di appuntamenti aperti al pubblico che rappresentano il risultato finale del lavoro portato avanti dai ragazzi nei diversi laboratori.

Un cartellone ricco di eventi che mette al centro la creatività giovanile e il protagonismo di una comunità che ha scelto di mettersi in gioco, sperimentare nuovi linguaggi e raccontare il proprio territorio attraverso arte, musica, cinema e innovazione digitale.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle ore 18.30, quando il pubblico potrà assistere al concerto dei ragazzi del laboratorio musicale e ambientale, guidati dal maestro Aldo Gurnari. Un momento particolarmente atteso che porterà sul palco il frutto di settimane di studio, prove e contaminazioni artistiche.

Nel corso della stessa serata sarà inoltre presentata l’opera realizzata dai giovani del laboratorio di Street Art e Creatività, un quadro che racconterà, attraverso colori e visioni contemporanee, il percorso vissuto dai partecipanti.

Spazio anche al linguaggio cinematografico con la proiezione dei cortometraggi nati all’interno del laboratorio di regia e montaggio audiovisivo e del laboratorio multimediale Cinemusiclub, produzioni originali che daranno voce alle idee, alle storie e allo sguardo dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Il programma proseguirà il 7 maggio alle ore 10.30 con una mattinata dedicata all’innovazione e ai temi sociali. Sarà presentata l’animazione sul cyberbullismo, un lavoro che affronta una delle problematiche più attuali che coinvolgono il mondo giovanile.

Nella stessa giornata sarà presentata anche la gamification “Immagina Summer Village”, coordinata dall’Istituto Euclide, insieme all’ascolto del podcast realizzato dai giovani del laboratorio multimediale di digital storytelling.

Gran chiusura, infine, il 9 maggio 2026, con un evento destinato ad attirare grande attenzione: ospite speciale sarà Rocco Hunt, tra gli artisti più amati dai giovani italiani. Un incontro esclusivo durante il quale i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con il cantante, ascoltare la sua esperienza artistica e personale e lasciarsi ispirare da una storia di talento, determinazione e riscatto.

Un finale in grande stile per un progetto che ha dimostrato come investire sui giovani significhi costruire futuro. “Immagina” si prepara dunque a vivere i suoi giorni più intensi: un invito rivolto all’intera comunità a partecipare e condividere il talento di una generazione pronta a sorprendere.