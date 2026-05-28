Bocce, la siciliana Grazia Gemelli convocata dal CT azzurro Mussini per l’evento di alto livello di Martano

C’è anche Grazia Gemelli, siciliana della Rsport Messina, tra le stelle del boccismo femminile convocate a Martano, in provincia di Lecce, dal Coordinatore delle Squadre Nazionali della specialità Raffa Maurizio Mussini. Lunedì 1 giugno le atlete selezionate si confronteranno sul Tiro di Precisione, specialità tecnica e spettacolare. Grazia Gemelli è stata così convocata entrando di diritto nel novero delle migliori esponenti delle bocce sintetiche in rosa del Paese, e non sarà sola in questa importante trasferta. Insieme a lei, invitato dal Presidente della FIB Puglia Cristiano Vitto, ci sarà anche il Presidente della FIB Sicilia Nicolò Pecorella in rappresentanza di tutto il Comitato Regionale.

Gemelli entra nel gotha delle bocce in rosa nazionali: “sono ai primissimi approcci nella specialità del tiro di Precisione – spiega l’atleta – e quindi non sarà facile contrastare le quotatissime campionesse convocate. Sono però davvero onorata che il CT Mussini abbia dato anche a me la possibilità di condividere con loro questa bellissima esperienza e come sempre ce la metterò tutta”. Concorrenza di altissimo livello per Gemelli, le altre convocate sono Angela Perricelli (Flaminio – RM), Valentina Rosafio (Presicce – LE), Giorgia Trudu (Serramanna – CA), Gilda Franceschini (Città di Spoleto – PG), Kety Crescenzi (Salaria – AP), Laura Picchio (Sant’Angelo Montegrillo – PG), e Sanela Urbano (Sandro De Sanctis – RM).